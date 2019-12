Il calciomercato del Palermo si muove. E non solo per il sostituto di Santana. Le “tracce” per l’attaccante portano sempre di più al nome di Roberto Floriano del Bari, mentre c’è già un primo nome in chiave under per far rifiatare Mattia Felici.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, c’è ottimismo per l’affare Floriano: sembra ormai tramontata l’ipotesi Antonio Piccolo della Cremonese e ormai si attende la riapertura delle liste e lo svincolo del giocatore dal Bari (che ha ricevuto l’ok anche di Pergolizzi) per chiudere l’affare. Sulle sue tracce ci sono anche le pugliesi Foggia e Audace Cerignola, in lotta nel girone H.

L’altro fronte è quello relativo all’under, con il Palermo che cercherà di pescare un 2001 da un importante settore giovanile italiano, in grado di far rifiatare Felici o comunque offrire un’alternativa sul piano tattico. Un nome accostato al Palermo e che sembra piacere alla società rosanero è quello di Andrea Silipo, esterno offensivo della Primavera della Roma, mancino, anche lui romano doc come Felici e nato (curiosamente) lo stesso giorno di Felici, il 17 aprile 2001.

LEGGI ANCHE

PALERMO, ECCO I GOL PIÙ BELLI DEL DECENNIO / VIDEO

L’INTERVISTA A SAGRAMOLA

CALCIOMERCATO, PETTA LASCIA LA SICULA LEONZIO. E IL PALERMO…