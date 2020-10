Preso Luperini, ora serve il terzino. E Almici non si sblocca. Il calciomercato si è ufficialmente chiuso lunedì sera, il Palermo studia le ultime mosse sul fronte svincolati. Ma dopo l’ingaggio del centrocampista ex Trapani (ufficiale la firma di un triennale), non ci sono invece passi avanti decisivi per il terzino destro – rinforzo chiesto a gran voce dall’allenatore dei rosa Boscaglia -.

Come riportato da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, il Palermo continua a valutare Alberto Almici (svincolatosi in extremis dal Verona con la risoluzione contrattuale) ma la trattativa non si è sbloccata: il giocatore infatti si guarda attorno e valuta altre possibili offerte.





Nel frattempo la società rosanero attende risposta e tiene d’occhio le possibili alternative, per “accontentare” al più presto il proprio allenatore sul fronte terzini.

