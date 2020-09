Il Palermo si prepara al rush finale di calciomercato. Mancano dieci giorni alla chiusura (il gong suona il 5 ottobre) e la dirigenza rosa sta lavorando agli ultimi colpi in entrata. Uno di questi è Michele Somma.

Il difensore ex Brescia, come riportato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, è già a Palermo e ha salutato compagni e tifosi della ex squadra, il Deportivo La Coruña. Il suo arrivo va a completare il reparto difensivo, che ora può contare su tante soluzioni valide.





A centrocampo, invece, manca l’ultimo tassello. Fabio Foglia dell’Arezzo resta il primo obiettivo ma ci sono delle difficoltà. La società toscana, infatti, sta cercando di trattenerlo e starebbe anche lavorando al rinnovo di contratto.

Il Palermo, così, ha fatto un sondaggio per Gregorio Luperini del Trapani, ma la situazione del club granata complica questa pista. Bisognerà prima capirne il futuro per iniziare a trattare.

