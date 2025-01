Modena, Mandelli: “Palermo squadra forte, con giocatori importanti”

Paolo Mandelli, allenatore del Modena, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Palermo. Il tecnico ha parlato delle difficoltà di una sfida contro una squadra che ha assoluta necessità di vincere.

Mandelli ha elogiato il Palermo, definendolo “una squadra forte con giocatori importanti”. Ha sottolineato che, nonostante i siciliani non abbiano raccolto tutti i punti che avrebbero meritato, restano un avversario temibile, capace di dominare a tratti le partite. Per il tecnico del Modena, sarà fondamentale mantenere alta l’attenzione per evitare di concedere spazi a una squadra che può colpire in ogni momento.

Sul fronte della preparazione, Mandelli si è detto soddisfatto del rientro in gruppo della maggior parte dei suoi giocatori dopo la pausa. “I ragazzi sono rientrati mentalizzati e fin da subito focalizzati sulla partita”, ha dichiarato, evidenziando l’impegno dimostrato durante gli allenamenti. Tuttavia, le squalifiche di Zaro e Cauz rappresentano una sfida tattica: “Ci complicano un po’ i piani, ma la duttilità di tanti ragazzi mi permette di trovare soluzioni che penso e spero si rivelino efficaci”.





Mandelli ha concluso sottolineando l’importanza di iniziare bene il girone di ritorno, puntando sulla compattezza del gruppo e sull’attenzione ai dettagli. Con una rosa quasi al completo e una strategia chiara, il tecnico gialloblù si dice fiducioso di poter mettere in difficoltà il Palermo, pur consapevole delle qualità dell’avversario.

LEGGI ANCHE

DIONISI: “SORIANO HA TRASMESSO SERENITÀ”