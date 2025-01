Calciomercato Palermo, per Insigne c’è l’interesse del Bari

C’è un interesse del Bari per Roberto Insigne. Si tratta di una manifestazione di interesse non ancora corredata dai necessari dettagli sull’offerta.

Insigne, attualmente capocannoniere della squadra con quattro reti all’attivo (cinque totali in stagione, contando la rete in Coppa Italia), è stato poco utilizzato nelle ultime gare: è subentrato per pochi minuti con Catanzaro, Sassuolo e Bari ed è tornato titolare a Cittadella come seconda punta (vista l’indisponibilità parziale di Brunori) per soli 45’ nella partita che ha di fatto provocato un piccolo terremoto nel Palermo, con l’esonero di De Sanctis e l’arrivo di Osti.

Il nuovo d.s. del Palermo al momento non ha fretta. Osti vuole rendersi conto di persona del potenziale del Palermo e valutare con attenzione, insieme a Dionisi, l’intero organico del rosanero. Di sicuro, con l’ormai avviato cambio di modulo (dal 4-3-3 a un 3-5-2 con attaccanti di ruolo), Insigne vede probabilmente affievolirsi le speranze di tornare protagonista e potrebbe valutare la possibilità di un trasferimento.





LEGGI ANCHE

DIONISI: “SORIANO HA TRASMESSO SERENITÀ”