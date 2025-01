Primavera, il Palermo vince ancora e vola. Battuto anche il Perugia (2 – 1)

Il Palermo Primavera continua a vincere e scalare le posizioni della classifica del girone B di Primavera 2: questa volta i rosanero hanno battuto il Perugia dentro casa con il risultato di 2 – 1.

La partita è stata aperta dal gol al 17′ di Vaccaro, mentre all’8′ del secondo tempo è arrivato il pareggio di Cottini. Al 32′ della ripresa è arrivato il gol del 2 – 1 definitivo di Russo.

Tre punti che fanno volare i rosanero al terzo posto: se è pur vero che il Frosinone primo in classifica sembra irraggiungibile (9 i punti di distanza), il secondo posto del Napoli è lontano solamente due lunghezze.





Proprio la sconfitta per 0 – 6 della sesta giornata di campionato ha dato la svolta alla stagione del Palermo: da lì in poi 6 vittorie e 2 pareggi in campionato.