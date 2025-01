Palermo – Modena, Dionisi in conferenza stampa / VIDEO

Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Modena, ribadendo l’importanza di ritrovare continuità e incisività in campo. Pur confermato dalla società, Dionisi ha dichiarato di sentirsi “sempre in discussione” e ha commentato positivamente l’arrivo del nuovo direttore sportivo Carlo Osti, con cui sta lavorando per definire strategie di mercato. Ha inoltre apprezzato la visita dei dirigenti della proprietà, considerandola un confronto utile per infondere serenità all’ambiente.

Dionisi ha sottolineato che la crisi di risultati è attribuibile a una mancanza di lucidità in momenti cruciali delle gare. Ha parlato della necessità di affrontare le partite con la mentalità giusta, evitando di ripensare alle sconfitte passate e concentrandosi invece sul miglioramento del rendimento complessivo. Ha poi annunciato possibili cambiamenti tattici per rendere la squadra più equilibrata ed efficace in fase offensiva, valorizzando giocatori chiave come Brunori e Gomes.

L’allenatore ha chiesto il supporto dei tifosi, pur accettando le critiche, e ha descritto il Modena come una squadra ben organizzata e difficile da affrontare. Secondo Dionisi, la squadra deve dimostrare il proprio valore sul campo, iniziando bene per ritrovare fiducia ed entusiasmo.





Dionisi ha espresso fiducia nel gruppo, evidenziando i progressi fatti sul piano del gioco e lavorando per migliorare la continuità nei risultati. Ha ribadito che il focus deve essere sulla gara imminente, senza distrazioni legate alle precedenti sconfitte o agli impegni futuri.

LEGGI ANCHE

DIONISI: “SORIANO HA TRASMESSO SERENITÀ”