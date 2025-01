Palermo – Modena, Dionisi in conferenza stampa / LIVE

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara col Modena.

ORE 11.02 – “Ho parlato con la società, anche io mi sento in discussione ogni giorno. Il nuovo diesse? Lo conoscevo, non solo di fama; il suo curriculum parla per lui. Ho preso atto del cambiamento, la comunicazione non è mai cambiata. Stiamo approfondendo la conoscenza con Osti. Non sono l’unico responsabile di tutto. Non stiamo facendo bene, è palese, sennò la società non avrebbe deciso di cambiare”.

ORE 11.05 – “Nessun gol segnato negli ultimi 10 minuti? Siamo stati poco incisivi nelle tante occasioni create. Noi giochiamo da un po’ con il voler recuperare qualcosa, invece dobbiamo prenderci qualcosa. Non possiamo pensare che dentro una partita possiamo recuperare i punti persi. Bisogna stare dentro la gara: per voler strafare abbiamo subito. Non c’entra il fattore atletico”.





ORE 11.08 – “Con Osti abbiamo parlato anche del sistema di gioco. Il mercato non è compito mio, io ne parlo col diesse. Dovremo essere efficaci sapendo quello che può servirci. La visita della proprietà? Per me è la prima volta che incontro Soriano, parliamo di dirigenti di altissimo livello. Ascoltarli è un piacere, il loro intervento è stato al di sopra di quello che mi sarei aspettato. Loro sono consapevoli che la squadra non sta raggiungendo i risultati sperati. Hanno provato a trasmettere serenità”.

ORE 11.11 – “Cosa mi aspetto dai tifosi col Modena? Sarebbe bello che fossimo tutti uniti, ma ce lo dobbiamo meritare. La contestazione va accettata. La squadra potrebbe performare meglio in un ambiente che supporta e poi eventualmente contesta dopo la gara”.

ORE 11.12 – “Il mercato non mi compete. Spetta a me parlarne col direttore sportivo e la società. Il calciomercato è del diesse, io ne parlo con lui”.

ORE 11.13 – “Desplanches non si è allenato con continuità con la squadra ma non escludo di averlo a disposizione col Modena. Mercato? Se ci sono possibilità, le valute la società. Non sarebbe costruttivo se ne parlassi, vorrei parlare del Palermo”.

ORE 11.15 – “L’idea chiara c’è. Sulla qualità di gioco siamo cresciuti. Due sono i problemi: le partite perse e i gol fatti. Stiamo facendo di tutto per migliorare, i due problemi sono collegati. Non dobbiamo migliorare la qualità del gioco, bensì la continuità. Serve avere più serenità in campo. Da Livigno a oggi abbiamo cambiato un po’ di cose, però l’idea è rimasta quella di giocare”.

ORE 11.18 – “La decisione di confermarmi è stato un attestato di stima. La società valuta tutto, ha visto che dietro i risultati i ragazzi ci credono. Ho detto alla squadra di fare tutti la stessa cosa. In alcuni momenti della gara noi perdiamo la nostra identità. Dobbiamo sentirci forti”.

ORE 11.20 – “Nessuno mi ha detto che vuole andare via, ci mancherebbe altro. Chi sta dentro deve avere motivazione. Brunori? La volontà dei giocatori fa la differenza e lui ha volontà di riprendersi tutto. Così diventa tutto più semplice. Questo per me non vuole dire che Brunori sarà sempre titolare, ma al 100% è un calciatore importante. Non vorrei tornare sulle decisioni passate. Qualche cambiamento verrà fatto”.

ORE 11.22 – “Veniamo da una sconfitta e la sosta, che è arrivata al momento giusto. Abbiamo lavorato bene, dobbiamo dimostrare. Pensiamo al Modena e basta. Non sarà facile, dovremo essere molto motivati e avere la mentalità giusta. Quello che abbiamo fatto non ci piace”.

ORE 11.24 – “Perché Brunori era demotivato? Preferirei non parlare dello storico ma di quello che c’è. In questo momento la squadra mi sembra più compatta di prima. Brunori è tornato dopo la sosta con nuova linfa, come tutti, serviva staccare qualche giorno. L’ho trovato motivato, non è che prima non lo fosse. Il sistema di gioco? Cercheremo di cambiare qualcosa per essere più efficaci davanti ed equilibrati. Potevamo essere più bravi nei gol subiti. Dobbiamo aver fiducia in noi stessi”.

