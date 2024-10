Modena – Palermo 2 – 2, Verre e Dionisi in mixed zone / VIDEO

Alessio Dionisi e Valerio Verre intervengono in mixed zone per commentare l’amaro pareggio in trasferta contro il Modena. Il Palermo, in vantaggio di due reti, ha infine pareggiato per 2 – 2.

“Serve testa e più carattere, ora riprendiamoci la vittoria al Barbera”, ha detto Dionisi con un pizzico di amarezza per il risultato maturato.

“Dobbiamo ripartire con la Reggiana. Il gol? Che emozione, non vedevo l’ora”,ha continuato Verre, uscito a fine del primo tempo per una botta.