Verre: “Dobbiamo ripartire con la Reggiana. Il gol? Che emozione, non vedevo l’ora”

“Una partita tosta, dove siamo partiti alla grande. Ma..“. Questa l’opinione di Valerio Verre, intervenuto nel post partita del match pareggiato contro il Modena.

Il centrocampista, autore di un gol, pensa già alla prossima. “Sapevamo che non sarebbe stato facile e ora dobbiamo ripartire. Lavorare sulle cose che non ci riescono. Già la testa è alla prossima partita“.

“Il gol è stata una grande emozione, non vedevo l’ora. Dispiace comunque per il pareggio. I tifosi del Palermo sono incredibili, ci hanno sostenuto per tutta la gara. Il gol sotto la curva è stato speciale. Dobbiamo lottare tutti insieme perché ci crediamo”.

“Contro la Reggiana sarà un’altra partita difficile, di facili non ce ne sono. Dobbiamo prepararla al meglio per affrontarla con la massima determinazione”, conclude.

