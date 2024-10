Modena – Palermo, i convocati di Dionisi: due assenze dell’ultima ora

Sono 22 i convocati di Alessio Dionisi per la gara di Modena, in programma sabato 19 ottobre alle ore 15. Diverse le assenze per il Palermo, alcune proprio dell’ultima ora.

Non saranno della partita Patryk Peda (sovraccarico muscolare) e Dario Saric (infiammazione al piede). Entrambi i giocatori sono tornati acciaccati dalle esperienze con le rispettive nazionali.

Non sono stati convocati nemmeno Fabio Lucioni e un po’ a sorpresa Niccolò Pierozzi, considerato che Dionisi in conferenza stampa aveva parlato di una possibile convocazione. Out anche i lungodegenti Gomis, Di Bartolo e Blin.

LA LISTA DEI CONVOCATI

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Nespola

14 Vasic

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

19 Appuah

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

25 Buttaro

26 Verre

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu

