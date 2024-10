Totò Schillaci, il ricordo del Cep a un mese dalla sua morte / FOTO

Centinaia di persone si sono ritrovate alla Parrocchia San Giovanni Apostolo, nel cuore del quartiere Cep, per omaggiare Totò Schillaci a un mese dalla sua morte.

Tanti i presenti che hanno voluto rendere omaggio a Schillaci, un simbolo per Palermo ma soprattutto per il Cep, quartiere dove è nato e cresciuto. La chiesa era piena e molte persone indossavano la maglia con l’iconico numero 19, tanto caro al bomber palermitano. Davanti la scritta “Totò vive, sempre nel cuore“.

Significative le parole del sacerdote Salvatore Petralia, parroco della chiesa di San Giovanni Apostolo: “Noi siamo un segno. La circostanza è dolorosa, ci riporta con la memoria alla morte del nostro caro fratello Totò, ma lo stare insieme ha una potenza incalcolabile. Quello che stiamo sperimentando è l’ennesimo gol che Totò ha centrato, ci ha radunati tutti insieme così numerosi. Siamo animati dalla riconoscenza verso Totò. Totò è stato un motivo di gioia, ha seminato gioia e provocato gioia”.

Fuori dalla chiesa è stata esposta una maglia azzurra col numero 19 e Totò è stato salutato con giochi d’artificio, davanti ai tanti presenti. Un momento toccante per una comunità colpita dal grave lutto e che non dimenticherà mai Totò Schillaci, prima di tutto l’uomo e poi il calciatore.

Il tributo continuerà con delle iniziative anche il 19 ottobre. A partire dalle 17.00, si terranno degli eventi in via Barisano da Trani: una partita tra i ragazzi del quartiere, la presentazione di una targa in memoria di Totò Schillaci e la proiezione di un breve video che racconterà i momenti più significativi della sua vita e carriera.

