L’emergenza Covid ha fermato sul più bello il cammino del Monopoli. Il club pugliese, dopo aver vissuto un inizio di stagione anonimo, aveva iniziato il 2021 con un altro piglio e si apprestava ad affrontare la partita contro il Palermo dopo 6 risultati utili consecutivi (2 vittorie e 4 pareggi).

Poteva essere uno scontro tra due squadre in lotta per i playoff, ma si rivela essere tutt’altro: il Palermo sembra avere nuove ambizioni dopo gli ultimi buoni risultati; il Monopoli, in piena lotta per l’ultimo slot utile nella playoff, si ritrova invece con tre partite in meno al 15° posto, l’ultimo utile per salvarsi direttamente.





Inutile parlare di numeri: anche se nel 2021 sono arrivate solo 3 sconfitte, tutte con grandi squadre come Ternana, Catania e Bari, i casi di positività potrebbero aver fermato un percorso che aveva rimarcato le possibilità di rimonta, considerando anche che il Monopoli ha sempre centrato i playoff negli ultimi anni (nella stagione scorsa addirittura da terza in classifica).

Difficile dire se Scienza contro il Palermo schiererà il suo solito 3-5-2, visto che gli allenamenti sono ripresi solamente sabato 3 aprile, dopo un non breve periodo di inattività. Difficile anche capire se ci sarà Vassallo nella mediana a impostare il gioco dei pugliesi, o Starita in attacco, capocannoniere della squadra con 7 reti. Il tecnico aveva reso noto tutto il suo disappunto subito dopo la scelta della data di recupero del match, considerando “illogico” giocare.

