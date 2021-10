MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Bortolo Mutti non ha dubbi. L’esperto tecnico ex Palermo e Bari, concessosi a TuttoC per un’intervista, ha parlato della difficile situazione societaria che sta attraversando il Catania.

“Onestamente la messa in mora da parte dei giocatori è stata una sorpresa – afferma -, visto il cambio di società e le situazioni pregresse. Pensavo ci fosse più stabilità, ma da fuori non si puoi mai dire come vadano veramente le cose”.

“Trapani bis? Non saprei – prosegue -, bisogna vedere la situazione debitoria. Difficile non conoscendo i dettagli, quale sia la realtà delle cose. Mi auguro ovviamente di no, perché perdere il Catania sarebbe terribile per la Sicilia calcistica e per questo sport in generale. Speriamo si trovi stabilità economica. Non ci sono stati interventi veri. Quando è tardi diventa difficile anche sanare“.

Secondo l’allenatore scendere in campo fa parte dell’etica di un calciatore. “È un campionato importante per la squadra, per i tifosi e per se stessi. Giusto salvaguardare i propri diritti, non bisogna essere presi in giro. Ma sotto l’aspetto professionale bisogna essere altrettanto seri. Se si è arrivati a questo limite vuol dire che sotto c’è qualcosa di grosso. Dopo uno scorcio così limitato di campionato, che venga subito fuori una situazione del genere, significa che è grave. Ma come detto è difficile entrare nel merito”.

