Nazionale, Spalletti: “Difficile giocare contro questa Italia”

Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali della Federazione in vista della sfida contro il Belgio. Il tecnico ha condiviso le sue impressioni sulla squadra e sull’importanza del match, evidenziando quanto sia determinante questa sfida per il percorso di questa Nazionale.

“Mi aspetto di vedere l’Italia vista all’Olimpico – afferma -. Non so cosa proporranno loro, ma se noi saremo quello che ho visto stamani e quello che siamo stati nelle ultime sfide sarà difficile per chiunque giocare contro questa Italia”

“Sarebbe la conferma che abbiamo portato a casa quelle cose evidenziate nelle gare precedenti. La continuità di comportamento, di autostima delle nostre qualità, di convinzione della nostra forza, tutte cose per cui i risultati e gli atteggiamenti di queste gare saranno fondamentali”, ha ammesso Spalletti.





“Più o meno l’ho già scelta, poi è chiaro che il dubbio te lo porti fino all’ultimo con due gare ravvicinate. Non è neanche un dubbio, è una cosa che è normale fare e col passare delle ore si rimette a posto” ha dichiarato il ct in merito alla scelta della formazione.

LEGGI ANCHE

PALERMO, IL MERCATO NON INCIDE