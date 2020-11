Scoppia il caos Nazionali. É quanto succede dopo la decisione di varie Asl, che hanno portato complessivamente allo stop delle convocazioni per i giocatori di 5 squadre (Fiorentina, Roma, Lazio, Genoa e Sassuolo) per le positività riscontrate all’interno delle rispettive squadre. A questi giocatori viene infatti imposto di non uscire dalla bolla, mente gli altri dovranno comunque presentarsi per le convocazioni.

A criticare duramente la situazione ad dell’Inter, Beppe Marotta, che raggiunto dall’agenzia Ansa ha dichiarato: “C’è un forte rammarico: invoco l’intervento del ministero dello Sport. Questa situazione è iniqua, porta a un’alterazione della regolarità delle competizioni”.





“E’ assurdo – aggiunge che le ASl si comportino in modo diverso da Roma 1 o Roma 2, o da Milano a Firenze. Fermo restando che ci sono i protocolli rigidi e che giustamente tutti dobbiamo rispettarli, c’è la zona d’ombra nella mancanza di centralità di questa gestione: e ogni Asl diventa centrale nella gestione dei club. Diventa ancor più di rilievo il mio allarme di qualche giorno fa, con la richiesta di ridurre gli impegni delle Nazionali”.

