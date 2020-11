Sassuolo primo per una notte? “Sogno” rimandato. I neroverdi frenano ancora in casa e non vanno oltre lo 0-0 contro l’Udinese. Una situazione che ora mette in condizione il Milan di andare in fuga in caso di vittoria nel posticipo contro il Verona. Domenica a ora di pranzo big match tra Lazio e Juventus.

LE PARTITE





Venerdì 6 novembre

Sassuolo – Udinese: FINALE 0 – 0

Sabato 7 novembre

Cagliari – Sampdoria: ore 15.00

Benevento – Spezia: ore 18.00

Parma – Fiorentina: ore 20.45

Domenica 8 novembre

Lazio – Juventus: ore 12.30

Atalanta – Inter: ore 15.00

Genoa – Roma: ore 15.00

Torino – Crotone: ore 15.00

Bologna – Napoli: ore 18.00

Milan – Verona: ore 21.00