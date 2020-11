Soli 2 gol in 5 partite giocate: il Palermo paga lo scotto di un durissimo avvio di campionato con la sterilità offensiva. Come riporta Il Giornale di Sicilia, le reti segnate sono arrivate entrambe dagli ultimissimi acquisti rosa (gli svincolati Luperini e Almici) e per di più, entrambe sono arrivate a fine partita sia con il Bisceglie che con il Catanzaro.

Un’analisi che mette a serissimo esame l’attacco rosanero, senza dubbio il reparto più deludente dall’avvio di stagione. Sia con il 3-5-2 che con il 4-2-3-1, il Palermo ha trovato molta difficoltà nel creare azioni pericolose. Con il Catanzaro si è sicuramente visto qualcosa in più, ma rimangono dubbi sulla prestazione di Saraniti, che non ha neanche avuto l’occasione di giocare il secondo tempo per via dell’espulsione di Broh.





Kanoute fatica a essere freddo sotto porta, Santana pur giocando pochissimo ha avuto un’occasione d’oro a Bisceglie clamorosamente fallita, mentre difficile dare colpe a Floriano e Silipo che hanno avuto pochissimo spazio. Per quanto riguarda Lucca e Rauti, l’impegno è stato sempre dimostrato sul campo, ma manca ancora quella pericolosità che dia il necessario peso all’attacco rosa.

