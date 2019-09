Il Palermo è fuori dalla Coppa Italia Serie D. I rosa sono stati eliminati dal Biancavilla ai calci di rigori dopo una prestazione discreta ma poco incisiva nel momento di buttarla dentro.

Le pagelle del Giornale di Sicilia premiano Santana come migliore in campo; il capitano prende 7. Bene anche Martinelli, entrato nella ripresa e subito protagonista con un assist. Mauri e Rizzo Pinna peggiori in campo. Ecco i voti: Fallani 6; Accardi 6, Peretti 6, Crivello 5.5, Vaccaro 5.5, Langella 6, Mauri 5, Ambro 6, Ficarrotta 6, Santana 7, Rizzo Pinna 5, Martinelli 6.5, Doda 6.

La Gazzetta dello Sport premia i leader, Santana e Martinelli, con un 6.5. Rizzo Pinna sbaglia due gol facili e prende 5, male anche Mauri e Vaccaro. Ecco i voti: Fallani 6; Accardi 6, Peretti 6, Crivello 6.5, Vaccaro 5, Langella 6, Mauri 5, Ambro 5.5, Ficarrotta 6, Santana 6.5, Rizzo Pinna 5, Martinelli 6.5, Doda 6.

LEGGI ANCHE

PALERMO, ELIMINAZIONE A SORPRESA MA PERGOLIZZI…

PALERMO, COME TRASFORMARE IL TRAUMA DELLA D IN UNA GRANDE OPPORTUNITÀ

PALERMO – BIANCAVILLA: GLI HIGHLIGHTS