Palermo, Brunori va in panchina con il Cittadella: ecco perché

Matteo Brunori non è titolare contro il Cittadella, ma va in panchina. Stavolta, però, non è una valutazione tecnica da parte di Dionisi.

Il centravanti – che sembrava avviato a rientrare stabilmente nella formazione titolare, almeno fino al mercato – è stato colpito venerdì da un violento attacco influenzale, con vomito e problemi di stomaco, che aveva messo in dubbio anche la sua partecipazione alla trasferta di Cittadella.

Dopo le cure del caso il giocatore si è svegliato sabato senza febbre e seppur blandamente si è potuto allenare in mattinata. Considerate le condizioni fisiche non perfette, Dionisi ha deciso di lasciarlo in panchina schierando Le Douaron come punta centrale e inserendo Insigne come attaccante di supporto.





