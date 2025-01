Palermo, calciomercato a rilento: stuzzica Gytkjaer, Gomes non ha richieste

Il calciomercato del Palermo tarda ad entrare nel vivo. Ed è fisiologico. Le trattative ancora non decollano perché la prima settimana della campagna è servita alla nuova direzione tecnica per fare il punto e valutare prima determinati giocatori.

I prossimi affari, infatti, non è detto che siano quelli programmati precedentemente dal ds De Sanctis, sostituito recentemente da Osti. Lo riporta il Giornale di Sicilia che spiega come il club rosanero non abbia ancora effettuato movimenti in entrata o uscita, se non la cessione di Nespola.

Il principale obiettivo, comunque, sarebbe un attaccante che possa aiutare il reparto offensivo povero di gol e il nome sul taccuino è sempre quello di Gytkjaer del Venezia. Il danese è stato uno dei protagonisti della promozione ma in questa stagione ha totalizzato solo tre apparizioni da titolare, tutte le altre da subentrato.





Rimane, inoltre, il nodo Gomes. Il centrocampista è in uscita e cerca una nuova destinazione, il suo destino pare sarà altrove. Ma non sono arrivate offerte concrete e potrebbero comparire piste estere. Vasic avrebbe diversi estimatori, ma farebbe ancora parte del progetto e non dovrebbe muoversi.