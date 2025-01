Palermo, Carlo Osti è il nuovo direttore sportivo / UFFICIALE

Carlo Osti è il nuovo direttore sportivo del Palermo. La società rosanero ha ufficializzato la firma dell’ex Atalanta e Sampdoria con una nota. Il dirigente prende il posto di Morgan De Sanctis e verrà presentato in conferenza stampa nei prossimi giorni.

CHI È CARLO OSTI

Osti vanta un ottimo rapporto con l’amministratore delegato e direttore generale del Palermo, Giovanni Gardini; i due hanno lavorato insieme a Treviso. Il dirigente sarà subito operativo in sede di calciomercato: la sessione invernale è iniziata il 2 gennaio e si concluderà il 3 febbraio.





Dirigente di grande competenza, Osti torna in pista dopo l’esperienza decennale alla Sampdoria. L’avventura in blucerchiato si è conclusa nel 2023, anno della retrocessione in Serie B. Altra piazza prestigiosa, quindi, per il nuovo direttore sportivo del Palermo, che in passato ha lavorato anche alla Lazio e all’Atalanta.

LA NOTA DEL PALERMO

Il Palermo FC comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Carlo Osti.

Il dirigente sarà presentato in conferenza stampa nei prossimi giorni.

A Osti il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

