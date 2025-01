Palermo, De Sanctis non è più il direttore sportivo / UFFICIALE

Morgan De Sanctis non è più il direttore sportivo del Palermo. La società rosanero ha ufficializzato la scelta con una nota. Il nuovo diesse è Carlo Osti, ex dirigente tra le altre di Atalanta e Sampdoria.

De Sanctis saluta insieme al suo braccio destro, Giulio Migliaccio. È durata soltanto sei mesi l’esperienza in rosanero dell’ex Salernitana, che era arrivato a Palermo nello scorso giugno al posto di Leandro Rinaudo. Un’avventura terminata con la contestazione dei tifosi, che hanno espresso il loro malcontento con cori durante le partite al “Barbera” e striscioni anche “ad personam”.

La proprietà non ha gradito la gestione del cospicuo budget (circa 10 milioni di euro) in sede di calciomercato e alcune scelte in merito ai ‘casi’ riguardanti Matteo Brunori e Fabio Lucioni. Il Palermo cambia quindi il direttore sportivo, mentre ad Alessio Dionisi dovrebbe essere concesso ancora del tempo.





LA NOTA DEL PALERMO

Il Palermo FC comunica di aver sollevato dall’incarico il Direttore Sportivo Morgan De Sanctis e l’International Scout Giulio Migliaccio.

A De Sanctis e Migliaccio un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

LEGGI ANCHE

CHI È CARLO OSTI, NUOVO DIRETTORE SPORTIVO DEL PALERMO

CALCIOMERCATO PALERMO, IL PUNTO SULLA DIFESA