Mentre i rosanero proseguono la propria corsa nel campionato di B, si attendono novità sul futuro societario in quella che dovrebbe essere (sulla carta) la settimana del closing, ma al momento tutto resta invariato o quasi, anche nell’ambito del CdA.

Come riportato da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, Richardson e Facile sono stati nominati consiglieri al posto di Daniela De Angeli e Silvana Zamparini, ma la carica di presidente resta vacante, probabilmente in attesa che la cessione venga effettivamente completata per poi indicare un terzo nome da inserire in Consiglio. Unica altra variazione in ambito societario sarebbero le dimissioni in blocco del collegio sindacale, presentate nel corso dell’assemblea dei soci giovedì scorso.

Il tutto in attesa però che gli inglesi escano allo scoperto: il 2 gennaio la Pelican House Mining provvederà a cambiare ragione sociale in Sport Capital Group, ma non è chiaro se la creazione di altre società con lo stesso nome sia una sorta di piano B per portare a termine l’operazione, in cui rientra anche la questione Mepal (società detentrice del marchio che al momento è ancora sotto il controllo di Alyssa, indebitata verso il Palermo per 22,8 milioni).

