Palermo, che inizio per Insigne: mai così bene in Serie B

Se c’è una nota positiva in questo inizio di stagione del Palermo è senza dubbio Roberto Insigne: nonostante i tanti errori in stagione, soprattutto quelli in casa contro il Cittadella, l’esterno sta dimostrando di essere il calciatore più pericoloso e prolifico dei rosanero.

Quattro gol in tredici partite (se si considera la Coppa Italia, sono cinque gol in quindici partite): come ricorda Il Giornale di Sicilia, Insigne non era mai partito così bene a livello realizzativo in Serie B.

Il quotidiano sottolinea come l’unica volta che Insigne riuscì a fare meglio è stata in Serie C: con la Salernitana segnò sei gol nelle prime tredici.