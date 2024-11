Roma, scoppia il caso Dybala? Argentino pronto ma Juric non lo convoca

Paulo Dybala non figura nella lista convocati per la partita contro il Bologna. La conferma arriva dopo l’annuncio di Juric, che aveva già anticipato l’assenza dell’attaccante argentino.

Dybala si era sottoposto a una risonanza magnetica per un leggero fastidio al flessore, ma l’esame ha dato esito negativo e Dybala sperava di partire titolare contro il Bologna. Secondo quanto riporta “Gazzetta.it” le parole di Juric in conferenza stampa hanno sorpreso Dybala e il suo staff, che ritenevano l’argentino pronto per giocare sia contro il Bologna che giovedì in Belgio in Europa League.

Dybala si attende una spiegazione da parte del club giallorosso, l’attaccante ha già saltato diverse gare tra cui quella per scelta tecnica contro il Cagliari.





LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA