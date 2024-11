GdS – Palermo, Brunori è sempre più un mistero

“A Frosinone il capitano 90′ in panchina per la prima volta dal suo arrivo“. Il Giornale di Sicilia dedica uno spazio alla situazione di Matteo Brunori, che durante la 13a giornata non è neanche entrato in campo nonostante fosse disponibile.

Brunori ha segnato solamente un gol su rigore contro la Juve Stabia, ma ha giocato gran parte delle partite da subentrato e per di più pochi minuti di gara. Ma gli altri non vanno poi tanto meglio dato che Henry è fermo a quota 2 e la “ritrovata” punta Le Douaron è invece a zero.

Nell’edizione odierna del quotidiano c’è spazio anche a un articolo su Insigne, goleador del Palermo, ma anche un riassunto sui risultati del sabato di Serie B.