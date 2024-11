Cremonese, Corini: “Sconfitta a Mantova? Dispiace. La tifoseria ci segue in massa”

Parla Eugenio Corini. Il tecnico della Cremonese ha commentato in conferenza stampa la sconfitta (seconda consecutiva) contro il Mantova.

“Dispiace tanto. La tifoseria ci segue in massa – afferma Corini, parole riportate da cuoregrigiorosso.com -. Volevamo fare una partita solida, quando manca il risultato abbiamo sempre torto. Vogliamo riprendere il cammino anche superando qualche momento di difficoltà, vogliamo andare oltre alle critiche, è la nostra volontà”.

Sul gol subito: “Eravamo in controllo. Potevamo pareggiare subito, una reazione c’è stata. Il tempo ci darà una mano per aggiustare alcune sfumature, l’adattamento è fisiologico. Questa partita, se non la vinci, devi almeno pareggiarla“.