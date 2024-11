Palermo – Cittadella, vicina quota 20 mila spettatori: il dato aggiornato

Il Palermo comunica il dato dei biglietti venduti per la partita contro il Cittadella aggiornato a sabato 2 novembre (ore 17.30 circa): sono 19.452 i titoli emessi a meno di 24 ore dall’inizio dell’incontro.

Non è stata ancora raggiunta quota 2o mila: già nella partita scorsa contro la Reggiana il Palermo non era riuscito a raggiungere quel simbolico numero di presenze (la partita è stata vinta per 2 – 0 dai rosa).

Nelle prime tre partite della stagione al Renzo Barbera invece il numero era stato ampiamente raggiunto, vale a dire quelle contro Cosenza, Cesena e Salernitana.