Palermo, col Sassuolo ancora un errore di Desplanches: in porta servono garanzie

“La sensazione è che qualcosa si sia rotto nel pomeriggio di Carrara”. Con queste parole Alessandro Arena inizia l’analisi sul Giornale di Sicilia di Sebastiano Desplanches e gli errori dell’azzurrino che hanno condizionato le ultime apparizioni.

Non solo con la Carrarese, anche contro il Sassuolo l’estremo difensore con un inciampo ha consegnato il vantaggio ai neroverdi. Secondo il quotidiano, era chiaro che Desplanches avrebbe avuto bisogno di tempo in più per entrare nei meccanismi, tanto che Dionisi si era affidato – prima dell’infortunio – all’esperienza di Gomis per le amichevoli pre campionato e i primi incontri ufficiali.

“A quattro mesi di distanza dall’infortunio di Gomis le garanzie tra i pali sono davvero poche”, si legge. Inoltre, l’arrivo di Sirigu non sembra giovare al giovane, con l’esperto portiere che non sembrerebbe fisicamente pronto per giocare molte gare di fila.