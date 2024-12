Palermo, col Sassuolo torna Diakitè. Gomes rivuole spazio in squadra

Buone notizie per Alessio Dionisi in vista della difficile trasferta al Mapei contro il Sassuolo. Salim Diakitè ha infatti messo alle spalle l’infortunio dell’ultimo periodo e si candida per un posto da titolare.

Sulla sua fascia il maliano troverà Berardi e, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, allenatore dovrebbe momentaneamente accantonare determinati esperimenti.

Sul quotidiano anche Gomes, da attore principale a rincalzo. Prima era indispensabile, ma qualcosa è cambiato e nelle ultime quattro uscite è partito titolare una sola volta.





Viene sottolineato come Ranocchia nel ruolo di play renda maggiormente a livello tecnico, ma perda qualcosa a livello difensivo. Gomes scalpita e il suo agente, intanto, torna a parlare di addio e serie A.