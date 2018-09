Il Palermo pareggia in extremis con la Cremonese e si salva dalla sconfitta grazie alla traversa colpita da Carretta nel finale. Un pari che non evita giudizi e voti severi ai rosanero da parte del principale quotidiano sportivo nazionale e di quello locale in edicola.

Per il Giornale di Sicilia il migliore in campo è l’autore del primo gol, Aleksandar Trajkovski. Il macedone si merita il 6.5; bene anche Puscas e Mazzotta. Per il resto poche sufficienze, ancora una volta si salvano pochi di questo Palermo abulico che non riesce a far gioco. Ecco i voti: Brignoli 5, Szyminski 5.5, Bellusci 6, Rajkovic 5.5, Salvi 5, Murawski 5.5, Jajalo 5.5, Mazzotta 6.5, Trajkovski 6.5, Falletti 6, Puscas 6.5, Haas 6.

Anche per La Gazzetta dello Sport i migliori sono Trajkovski e Puscas. L’attaccante rumeno ci ha provato, ha concluso più volte verso la porta ma non è riuscito a segnare. Bene anche Haas, entrato in campo con il piglio giusto. Ecco i voti: Brignoli 5.5, Szyminski 6, Bellusci 6, Rajkovic 6, Salvi 5.5, Murawski 6, Jajalo 5.5, Mazzotta 6, Trajkovski 6.5, Falletti 5.5, Puscas 6.5, Haas 6.

