Palermo, due vittorie di fila mancano da maggio: ma con le neopromosse mai sconfitte

Palermo alla ricerca della seconda vittoria consecutiva, per trovare energie mentali e fisiche e tentare di proiettarsi più in alto in classifica. E quella contro la Carrarese potrebbe essere la gara giusta. Anche perché il Palermo contro le neopromosse ha uno score positivo.

Sarebbe una prima volta sia per la squadra, quest’anno mai riuscita a dar seguito a un successo (qui il nostro approfondimento), che per Dionisi in cerca della sua prima doppia vittoria da quando è nella panchina rosanero.

Questo uno dei temi del Giornale di Sicilia che parla di una continuità che manca da tanto tempo e dei risultati contro chi arriva dalla C. L’ultima volta che il Palermo si è concesso il “bis è stato a maggio, contro Sudtirol e Samp nei playoff. Ma con le tre neopromosse già affrontate mai una sconfitta: vittoria Juve Stabia, pari con Cesena e Mantova.