De Bruyne lascia il Manchester City in estate? C’è anche l’opzione Palermo

Tra le squadre proposte a Kevin De Bruyne come prossima meta ci sarebbe anche il Palermo. Solo una suggestione, suggerita da il The Telegraph che parla del centrocampista dei Cityzens in uscita durante il calciomercato di giugno.

Proprio il City Group avrebbe offerto al belga di trasferirsi in un altro dei club della holding e tra questi ci sarebbe il club rosanero. Ma non solo, ovviamente. Vengono citati anche il Girona e una lunga lista che comprende anche il New York City FC in Mls e il Melbourne City FC in Australia.

Ad agosto De Bruyne scattò anche una foto con alcuni giocatori rosa, tra cui Segre e Brunori. A pesare sarebbero gli anni del calciatore: il trentatreenne è stato spesso fuori per infortunio nelle ultime due stagioni e le strade si potrebbero dividere. Ma possibilmente rimanendo “in famiglia”.