L’emergenza Covid è finita in casa Palermo. Tutti i giocatori sono infatti tornati negativi e dunque presto il gruppo a disposizione di Baldini sarà ufficialmente al completo.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, il Palermo non ha fornito stavolta comunicazioni ufficiali ma Peretti e Perrotta (insieme al giovane portiere Grotta) sono tornati ad allenarsi svolgendo lavoro differenziato e proveranno a essere a disposizione già per Catanzaro, mentre Marong attende solo il via libera sul fronte dell’idoneità sportiva.

Situazione rientrata sul fronte Covid anche per lo staff tecnico: anche per loro tamponi tutti negativi e dunque possibilità di lavorare al completo con la squadra allo Sporting Village di Tommaso Natale. Oggi invece è in programma l’allenamento congiunto a Marineo con l’oratorio S. Ciro e S. Giorgio: un test per fare un primo punto della situazione.

