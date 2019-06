La Juventus è pronta a riscattare dal Palermo Marco Cosimo Da Graca. La punta centrale classe 2002 ha trascorso l’ultimo anno in prestito alla Juventus Under 17 e le buone prestazioni ma soprattutto le ottime potenzialità, hanno convinto la società bianconera a riscattare definitivamente il giovane calciatore.

Nato calcisticamente nel calcio Sicilia, e affermatosi successivamente nelle giovanili rosanero, Da Graca ha fatto le fortune della propria squadra Under 16 firmando ben 18 gol in campionato, prima di essere ceduto in prestito alla Juventus. Il giocatore nato a Palermo ma di origini portoghesi dunque, si trasferirà a titolo definitivo a Torino, lasciando definitivamente i colori rosanero.

