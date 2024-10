Palermo, la Reggiana nel mirino per rompere l’incantesimo del “Barbera”

Da tempo ormai il “Barbera” non è più un fortino inespugnabile e anche Dionisi è stato chiaro in conferenza stampa: basta scuse, il Palermo deve vincere in casa. È lecito quindi aspettarsi una squadra arrembante contro la Reggiana di Viali.

Una vittoria del Palermo romperebbe l’incantesimo che vede i rosanero senza vittorie tra le mura amiche (per quanto riguarda il campionato) da febbraio 2024. Serve un deciso cambio di passo al “Barbera”, anche per dare un segnale dopo il brutto secondo tempo di Modena che è costato ai rosa una vittoria che sembrava agguantata.

Il cammino della Reggiana

La Reggiana arriva al match odierno dopo aver conquistato dodici punti in nove gare di campionato, uno score che vale l’attuale ottavo posto insieme proprio al Palermo, che ha raccolto lo stesso bottino.

I dodici punti in campionato sono arrivati grazie di tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, con l’ultimo successo che risale proprio allo scorso turno di Serie B (2 – 0 contro il Frosinone). Una partita ben giocata dai padroni di casa, trascinati dalla doppietta dell’ex di turno Vido (25 presenze e un un solo gol con la maglia rosanero).

L’attaccante nel primo tempo ha segnato con un diagonale chirurgico sul bel filtrante di Marras mentre nella seconda frazione di gioco è stato glaciale dagli undici metri. Due gol che rappresentano la fine di un lungo calvario per Vido, che non trovava la via della rete dall’agosto del 2023, a causa di una lesione del legamento crociato.

La doppietta contro il Frosinone ha portato Vido tra i migliori marcatori della squadra insieme ai talentuosi Portanova e Vergara, anche loro a quota due marcature. I granata, dal centrocampo in su, possono contare anche sulla qualità in cabina di regia di un calciatore che a Palermo ha vissuto più ombre che luci, ovvero Stulac, e sulla fantasia sulla trequarti di un calciatore squisitamente tecnico come Marras.

Ci sarà anche Girma, talento che secondo il suo procuratore è stato vicino al trasferimento in maglia rosanero quest’estate. La Reggiana ha qualità e non verrà al “Barbera” per ‘barricarsi’ soltanto. Al Palermo servirà una grande prestazione per tornare alla vittoria in casa.

