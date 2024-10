Dionisi: “Siamo in ritardo, ma possiamo migliorare. Dobbiamo vincere in casa”

Parla Alessio Dionisi. L’allenatore del Palermo interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Reggiana e sottolinea l’importanza di una gara da vincere: i rosanero sono infatti ancora a secco di vittorie al “Barbera”.

Dionisi ammette che la squadra è in ritardo ma sottolinea come veda comunque ampi margini di miglioramento. Le qualità ci sono, ora bisogna metterle in campo. Spazio anche alle notizie sulla formazione: Saric, Brunori e Lucioni sono out, oltre ai lungodegenti.

ORE 11.46 – “Siamo tutti convinti che stiamo facendo meno delle aspettative, anche nostre. Abbiamo le qualità per migliorare nei numeri, le prestazioni stanno crescendo. Non stiamo dando continuità. A Modena siamo stati più prestativi nel primo tempo. Le valutazioni fatte all’inizio dell’anno sono state fatte sull’organico che c’era, poi se ne faranno altre più avanti. La squadra è giusta. Oggi non siamo in linea ma abbiamo le qualità per migliorare”.

ORE 11.49 – “Non ho mai avuto la fortuna di vivere un’esperienza così, in una piazza così importante. Sento una grande responsabilità ed è bello. Sarebbe più bello parlare solo di vittorie ma non fa parte del calcio. L’allenatore deve cercare di essere equilibrato. Sono motivato e contento della scelta fatta”.

ORE 11.51 – “Vasic? Zero problematiche, meriterebbe spazio, non nascondo di averci pensato a metterlo dall’inizio. A Napoli stava facendo vedere le sue qualità. Presto arriverà il suo momento. Appuah? È un ragazzo che ha grandi qualità, abbiamo aspettative, in allenamento fa vedere cose importanti ma la partita è un’altra cosa. Bisogna nutrire aspettative su chi ha già dimostrato, bisognerà permettergli di sbagliare. Questa settimana si è allenato con continuità e bene, arriverà il suo momento”.

ORE 11.53 – “Henry potrebbe essere più funzionale di Brunori, probabilmente si sposa meglio con alcuni giocatori. Brunori è molto mobile. Credo sia un’opportunità avere giocatori con caratteristiche diverse”.

ORE 11.54 – “Saric non ci sarà, Brunori non ci sarà, anche Lucioni è out. Tutti gli altri oggi (venerdì 25 ottobre, ndr.) si alleneranno e faremo le valutazioni del caso. Non possiamo correre il rischio di perdere un giocatore per più partite. Brunori ha preso una botta e non si è mai allenato. A Modena abbiamo creato tante occasioni, con la Salernitana abbiamo gestito lentamente il pallone. Stiamo migliorando, ma vorrei parlare di un Palermo che vince, è arrivato il momento di vincere in casa. Vogliamo dare continuità a quanto fatto a Modena, anche se non è bastato”.

ORE 11.57 – “Cerchiamo di interpretare le partite nello stesso modo. La Reggiana è diversa dal Modena, è una squadra che difende con un baricentro basso, ha giocatori rapidi e tiratori. La Reggiana potrebbe permetterci di fare la prima costruzione, ma potrebbe anche essere più aggressiva. Dobbiamo cambiare marcia e vincere in casa”.

ORE 11.59 – “La Reggiana è allenata bene. Noi dobbiamo fare i fatti, mi interessa quello che faremo noi. Abbiamo delle qualità e le dobbiamo mettere in campo. Condizioni del “Barbera”? Avevamo già deciso di fare qui la rifinitura, sapevamo che sarebbe cambiato il manto. L’ho visto da fuori e mi sembra un buon campo, il nostro stadio non sarà mai un problema. Non ci dobbiamo creare alibi”.

ORE 12.01 – “La partita con la Reggiana è importante perché in casa non abbiamo ancora messo la sesta. Non è pressione ma motivazione. Lo stadio sarà tutto dalla nostra parte. Le Douaron? Ha qualità, in Ligue 1 ha fatto bene, in allenamento fa vedere più cose rispetto alla partita; è solo una questione di tempo, è arrivato il momento che dia delle risposte”.

ORE 12.03 – “Voglio di più da tutti, anche io devo dare di più. Nel primo tempo di Modena abbiamo fatto cose positive ma non è bastato. Dobbiamo essere più forti possibile in tutti i momenti e alle volte vuol dire difendere. Le Douaron al centro? Può essere un’idea, ha anche quelle caratteristiche”.

ORE 12.05 – “È arrivato il momento di vincere in casa, dipende da noi e non da quello che c’è intorno a noi. Dipende da noi, basta!”.

ORE 12.07 – “Siamo in ritardo, potevamo fare di più. Con la Reggiana dobbiamo fare una bella prestazione, abbiamo tante qualità e le dobbiamo mettere tutte in campo. Giochiamo contro un avversario in salute e che scenderà in campo con leggerezza. Noi abbiamo una maglia importante e ci dobbiamo misurare con le aspettative. I giocatori sono stati giudicati all’altezza, ora dobbiamo migliorare. Verre? Non c’è ballottaggio con Ranocchia. Hanno caratteristiche simili ma in futuro potranno giocare insieme. Verre è stato gestito in settimana, a Modena ha chiesto il cambio”.

ORE 12.10 – “Tante partite ravvicinate? Nella seconda e nella terza gara ci saranno valutazioni in merito al turnover, ma non con la Reggiana. Ceccaroni? Aveva già giocato terzino, la sua prestazione è stata positiva. La cura del dettaglio fa parte del nostro lavoro, a Modena nel secondo tempo qualcosa è cambiato. Dobbiamo migliorare, altrimenti i risultati non saranno positivi quanto meritiamo”.

