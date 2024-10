Palermo – Reggiana, Dionisi in conferenza stampa / VIDEO

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, interviene in conferenza stampa alla vigilia della delicata gara contro la Reggiana. I rosanero sono ancora a caccia della prima vittoria casalinga della stagione.

Dionisi riconosce che la squadra sta esprimendo meno delle aspettative iniziali, comprese le proprie. Crede però che il gruppo abbia il potenziale per migliorare sia in termini di numeri sia nella qualità delle prestazioni, che stanno gradualmente crescendo. La mancanza di continuità è un problema evidente: l’ultima partita a Modena ha mostrato un buon primo tempo, ma la squadra non ha saputo mantenere la stessa intensità. Ritiene la squadra adeguata e capace di migliorare la propria posizione.

In vista dell’incontro con la Reggiana, Dionisi riconosce il valore del gruppo avversario, ben allenato, ma preferisce focalizzarsi sulle prestazioni del Palermo. Il tecnico insiste sull’importanza di mettere in campo le qualità che la squadra già possiede, concentrandosi sulle proprie azioni concrete più che sugli avversari. Evita di soffermarsi su ipotetiche giustificazioni e invita i giocatori a dimostrare il proprio valore attraverso i fatti.

In merito alle condizioni del “Barbera”, Dionisi afferma che gli sembra adeguato per le prossime partite, rassicurando che lo stadio non rappresenterà mai un ostacolo per la squadra e ribadisce che non ci si deve appellare a scuse per giustificare le prestazioni.

