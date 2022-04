MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo ormai è certo di partecipare ai playoff. Ma in quale posizione? Ancora è tutto da scrivere. Il compito della formazione di Baldini è trovare il miglior piazzamento possibile per il sogno B.

Seconda e terza classificata infatti accedono alla fase nazionale, la quarta invece dovrà disputare un turno preliminare. Per la quinta qualificata, invece, si finisce la regular season il 24 aprile e si torna in campo dopo una settimana, per iniziare quello che in pratica è un altro torneo.

Benedetto Giardina analizza la corsa al miglior piazzamento del Palermo nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia. I rosa hanno mancato l’appuntamento col terzo posto (ora distante due punti) troppe volte e adesso il destino “non è più nelle loro mani” ma dipende dalle avversarie.

Tra queste il Monopoli che ha ancora una gara da recuperare e che con una vittoria scavalcherebbe l’Avellino terzo. Ma i biancoverdi di Colombo affronteranno proprio i rosanero sabato 9 aprile e potrà essere l’occasione per il colpo di coda. Senza dimenticare che alla penultima giornata c’è il derby col Catania e che l’ultima si gioca in casa della corazzata Bari.

