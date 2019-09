26′ s.t. – Primo cambio nel Palermo: fuori Santana, dentro Accardi.

24′ s.t. – Ottima chiusura difensiva di Crivello che sta comandando al meglio la difesa rosanero.

19′ s.t. – Quarto cambio ospite: fuori Mistretta, autore del gol, dentro Cobelli.

16′ s.t. – Altro cambio nel Marina, fuori Puzzo dentro Di Bari.

14′ s.t. – Subito giallo per Baldeh che falcia Pelagotti che lo aveva ampiamente anticipato in uscita.

12′ s.t. – Dentro Baldeh, fuori Rizzo.

8′ s.t. – Primo cambio nel Marina di Ragusa. Fuori Iannizzotto, dentro Gioia.

7′ s.t. – TRIS PALERMO! KRAJA! Palla in area di rigore con Ricciardo che viene strattonato, si prosegue per il vantaggio e il pallone arriva a Santana che ricambia il favore a Kraja che non sbaglia. 3-1.

5′ s.t. – PALERMO AVANTI! SANTANA! Primo gol in campionato per l’argentino che imbeccato da Kraja, stoppa e incrocia in diagonale battendo Di Carlo.

3′ s.t. – Palermo vicinissimo al vantaggio. Angolo dalla sinistra di Martin, stacca Ricciardo e palla a lato di pochissimo.

ORE 16.05 – Inizia la ripresa.

ORE 15.42 – Un buon Palermo nella prima frazione di gioco contro il Marina di Ragusa ma è solo 1-1. Ricciardo sugli scudi, sempre pericoloso, specie di testa. Dopo il pareggio di Mistretta, i rossoblu hanno abbassato la loro retroguardia soffrendo gli attacchi rosanero.

46′ p.t. – Termina il primo tempo. 1-1 tra Palermo e Marina di Ragusa.

45′ p.t. – Un minuto di recupero.

44′ p.t. – Ci prova ancora il Palermo con una punizione di Santana che però Di Carlo blocca senza troppi problemi.

40′ p.t. – Sempre Ricciardo! Dal calcio d’angolo susseguente, il bomber rosanero colpisce di testa e colpisce la traversa.

39′ p.t. – Ancora pericoloso Ricciardo che stacca di testa dal cross dalla sinistra di Vaccaro. Si oppone ancora Di Carlo.

36′ p.t. – Ci prova il Palermo con Kraja che calcia a lato sugli sviluppi di un corner.

32′ p.t. – Occasione Marina di Ragusa. Contropiede di Iannizzotto che si fa tutto il campo e serve Rizzo. Il suo tiro, però, viene bloccato da Pelagotti.

31′ p.t. – Ammonito Carnemolla. Se ne va Santana sulla fascia sinistra e il difensore rossoblu è costretto a stenderlo. Giallo per lui.

30′ p.t. – Si incattivisce la partita, continui falli da una parte e dall’altra.

28′ p.t. – Lancini a terra in area di rigore rosanero, dopo un contatto con Mistretta. Per il direttore di gara non c’è nulla, si riprende.

25′ p.t. – Calcio d’angolo dalla destra di Martinelli, colpo di testa di Ricciardo alto di poco. Subito dopo fallo di Lancini su Mistretta per interrompere il contropiede avversario.

22′ p.t. – Ci prova Santana dai 25 metri, il tiro (deviato) impegna Di Carlo che respinge in angolo. Nulla di fatto dallo sviluppo del corner.

14′ p.t. – Palermo pericoloso! Cross di Santana, Ricciardo si destreggia bene in area e calcia ma si oppone Di Carlo!

11′ p.t. – MISTRETTA! Pareggia il Marina di Ragusa. Sugli sviluppi di calcio d’angolo, il cross dalla sinistra di Bonfiglio trova Mistretta che di testa trova il pari battendo Pelagotti.

6′ p.t. – PALERMO IN VANTAGGIO. RICCIARDO! Cross dalla destra di Felici, Santana controlla e scarica dietro per Kraja che calcia e trova Ricciardo che da due passi spinge in rete e porta avanti i rosanero.

4′ p.t. – É partito forte il Marina di Ragusa che pressa alto nella metà campo rosanero.

ORE 15.02 – INIZIA LA PARTITA. Il Palermo attaccherà da destra verso sinistra, sotto la Curva Nord.

ORE 15.01 – Squadre in campo. Palermo in maglia bianca. Marina in maglia rossoblu.

ORE 14.55 – Circa dodicimila le persone presenti sugli spalti.

ORE 14.51 – Sempre più caldo e più umidità allo stadio, potrebbe diventare un fattore.

ORE 14.45 – Le squadre tornano negli spogliatoi, tra poco il via alla partita.

ORE 14.30 – Squadre in campo per il riscaldamento.

Vincere per continuare a volare alto e prendersi un piccolo record. Il Palermo ospita il Marina di Ragusa e va a caccia del quarto successo in campionato su quattro giornate. —> QUI LE FORMAZIONI UFFICIALI

Dalle ore 15 il via alla partita con il calcio d’inizio: su STADIONEWS gli aggiornamenti in tempo reale con la diretta testuale.

LEGGI ANCHE

IGNAZIO ARCOLEO: TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

LE PAROLE DI PERGOLIZZI

MARINA DI RAGUSA, LA NOTTE PRIMA… DELL’ESAME PALERMO