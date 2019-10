“Visto? Ci sono anch’io”. Parola di Juan Mauri, centrocampista del Palermo, che a Nola ha trovato spazio da titolare dopo appena 5 minuti giocati nelle precedenti giornate di campionato. E lui spera che l’occasione concessagli possa permettergli di “lanciare un segnale” al tecnico Pergolizzi: “Io sono pronto e lui sa che lo sono”.

Intervistato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, Mauri afferma: “Mi aspettavo di attendere tanto? No, ma sono sono consapevole di trovarmi in una squadra che sta giocando bene. Capisco che per il tecnico sia difficile trovare posto per me, deve cambiare qualcosa e la concorrenza è tanta… Mi arrabbio perché non gioco (ride, ndr.), ma l’importante è vincere. Il giorno in cui non mi arrabbierò più, penso che smetterò di giocare”.

E aggiunge: “Martin? Abbiamo caratteristiche uguali, ma è un giocatore intelligente e capiamo a vicenda i nostri movimenti. Penso che possiamo giocare insieme. Se mi aspettavo un inizio così? Ho sempre ragionato partita per partita: se possibile dobbiamo cercare di vincerle tutte; se pensiamo di chiudere il campionato con due vittorie sbagliamo. Non dobbiamo mandare messaggi a nessuno; siamo obbligati a vincere”

“Campi come Nola? C’ero abituato, io da un giorno all’altro mi sono trovato dalla Serie A all’Eccellenza. In Argentina ho giocato pure in campi senza erba, figuriamoci se quello è il problema…Qualcuno dice che non siamo così forti? Noi sappiamo di esserlo, il gruppo è unito, tutti vogliamo la stessa cosa e non potrebbe andar meglio. Manca solo l’asado, ma nei prossimi giorni organizziamo. Ho la griglia pronta a casa, a Mondello”.

