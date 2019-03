Prima o poi doveva succedere. Cosenza – Palermo sarà non solo una sfida cruciale per il campionato delle due squadre, ma sarà anche la partita di Carlos Embalo, che tra pochi giorni potrebbe sfidare i rosa per la prima volta nella sua carriera. Già, perché il guineano, nonostante una lunga storia di prestiti, il Palermo da avversario (e da ex) finora non lo ha mai incrociato. E dire che l’anno scorso Embalo non c’era nemmeno andato così lontano.

Se infatti le esperienze in prestito a Carpi e Lecce (2014/15) e quella quanto mai felice con il Brescia (2015/16) erano avvenute con il Palermo in Serie A, nel mercato invernale 2018 le rondinelle lo rimisero nel mirino a pochi giorni dalla sfida ai rosa. Alla fine il 27 gennaio Palermo – Brescia la gioca in maglia rosanero: una buona prestazione entrando dalla panchina, poi (48 ore dopo) la cessione in prestito ai lombardi, trovando però meno fortuna rispetto alla volta precedente. Embalo è tornato in Sicilia, ma anche stavolta il copione si è ripetuto.

Per la prima volta dunque Embalo è vicino a sfidare la squadra che lo scovò appena diciannovenne in Portogallo (nel Chaves) per portarlo in Italia. Palermo in questi anni è stata una seconda casa, ma certamente il suo periodo in rosa è stato complesso: per anni il Palermo ha puntato su di lui, ma prima gli infortuni e poi il poco spazio concessogli da Tedino e Stellone hanno reso la brillante promessa della primavera rosanero sempre più un rincalzo, per alcuni un oggetto misterioso.

Circostanze sfortunate e pochissima fiducia da parte dei vari tecnici che quest’inverno hanno fatto maturare le condizioni per l’ennesimo prestito, stavolta fortemente voluto da lui e dal suo procuratore Beppe Accardi, che con franchezza non ha mai risparmiato critiche al club di Viale del Fante, accusato di credere nel guineano solo a parole visto che ha giocato in tutto 22 minuti in campionato.

A Cosenza Embalo si sta giocando un’altra occasione: Braglia punta su di lui dandogli spazio e minuti in campo, gli addetti ai lavori concordano nel ritenere positivo il suo primo impatto e sono bastate poche partite per farsi apprezzare anche dai nuovi tifosi, sorpresi in positivo dalla voglia e dall’abnegazione di un ragazzo schivo ma generoso. Ora però tocca ad Embalo dimostrare di poter trovare una sua dimensione e la prima sfida contro il club che ancora ne detiene il cartellino non può che essere un’occasione per prendersi una piccola grande rivincita. Contro il Brescia (da ex), con la maglia del Cosenza, ha ritrovato il gol che mancava da quasi un anno e mezzo, uno splendido colpo di testa all’angolino: chissà che contro i rosa non voglia tentare un altro sgambetto…

