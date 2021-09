MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Marco Perrotta e le impressioni sulla sua esperienza in rosanero. Il difensore del Palermo ha rilasciato la sua opinione in un’intervista rilasciata a 7Gold Sicilia.

“Sono contento di essere arrivato in questa città meravigliosa – afferma -. La strada è ancora lunga ma è stato un buon inizio. Speriamo di continuare così, anzi, un po’ meglio. Ho trovato un gruppo coeso, molto unito e non me l’aspettavo. Conoscevo poco il mister ma ho trovato una persona preparata. Sono felice perché mi può dare tanto”.

“Con il passare degli anni ho imparato a ricoprire diversi ruoli – prosegue -. Anche il terzino in una linea a 4. Mi trovo bene in entrambi i moduli, l’importante è che ci siano dei concetti ben precisi. Dobbiamo solo mettere a disposizione il 100% di noi stessi. Questo campionato lo conosciamo tutti: molto duro e importante. Ci sono matricole che si sono rinforzate con bei giocatori e sicuramente siamo ancora all’inizio”.

Il difensore ritiene che il gruppo debba proseguire sulla strada della crescita. “Ci attendono tante battaglie perché dobbiamo arrivare a marzo-aprile lassù. Tutte le 24 persone che hanno firmato qui sanno a cosa andavano incontro. Per questo ho scelto Palermo, voglio vivere di calcio e mi piace l’atmosfera calda. Non mi sento di dire dove arriveremo, sono molto positivo ma quello che penso lo tengo per me. Dico che siamo sulla buona strada”.

