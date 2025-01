Palermo, Pohjanpalo si allena a Venezia in attesa del trasferimento

Nessuna novità per quanto riguarda il trasferimento di Joel Pohjanpalo al Palermo. La situazione è chiara: se il Venezia non trova una soluzione definitiva per il sostituto, l’attaccante finlandese non parte.

Pohjanpalo, nella mattinata del 29 gennaio, si è regolarmente allenato con i compagni al Ca’ Venezia. Un indizio chiaro sulla fase di stallo che sta vivendo l’affare, anche se è tutto definito, tanto che il giocatore starebbe cercando casa a Palermo. L’impressione è che si risolverà tutto proprio negli ultimi giorni di calciomercato.

Il Venezia è in attesa di una risposta dalla Roma per Eldor Shomurodov, con l’obiettivo di portare l’attaccante uzbeko in laguna. Parallelamente, il club veneto sta portando avanti i contatti per l’ucraino Roman Yaremchuk, con l’intento di rafforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione.





Entrambi i giocatori potrebbero arrivare con la formula del prestito, con bonus legati alle prestazioni, ma senza alcun obbligo di riscatto previsto al momento. Il Venezia resta vigile sul mercato, cercando di chiudere le operazioni nei tempi utili per poi cedere Pohjanpalo al Palermo. Le prossime ore saranno decisive per capire se almeno una delle due trattative potrà concretizzarsi.

LEGGI ANCHE

PALERMO – PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI