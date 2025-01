Palermo, primo allenamento in gruppo per Magnani / VIDEO

È il giorno di Giangiacomo Magnani. Il nuovo difensore del Palermo si è presentato in conferenza stampa e nel pomeriggio ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni.

La società rosanero ha pubblicato sui social un video con il focus sull’allenamento del difensore. La squadra di Dionisi, dopo un avviamento motorio, ha effettuato torelli a tema 5 vs 2, un lavoro sulla fase offensiva didattica e un’esercitazione 11 vs 11 sulla fase offensiva situazionale. A concludere la seduta una partita 11 vs 11 in una porzione ridotta del campo.

Magnani si candida a una maglia da titolare già per la partita contro il Pisa, in programma venerdì sera. Il difensore sta bene, ha sempre giocato col Verona (17 presenze in Serie A quest’anno) e potrebbe prendere il posto di uno tra Baniya e Nikolaou nello schieramento a tre.





