MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Matteo Brunori sta facendo di tutto per essere presente a Parma. L’attaccante del Palermo, che ha saltato per infortunio la gara col Modena, nell’allenamento di lunedì 27 marzo è tornato parzialmente in gruppo, il rientro si avvicina.

La gara col Parma è fondamentale per diversi motivi e si punta ad avere Brunori almeno per la panchina. Nei prossimi giorni, il capitano dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente con i compagni e poi essere convocato da Corini, anche se non al meglio della forma fisica.

L’allenatore del Palermo può gestire con più serenità l’eventuale assenza di Brunori. Soleri sta vivendo un ottimo periodo di forma e col Modena ha trovato anche il primo gol da titolare con la maglia rosanero. Tutino e Vido, durante l’ultima gara, hanno trovato la prima gioia palermitana, sbloccandosi dopo mesi difficili. In attacco c’è l’imbarazzo della scelta.

L’infermeria, però, rimane ancora piena. Come riportato anche sul Giornale di Sicilia, Sala, Bettela e Marconi non riescono a recuperare per la gara di Parma. A centrocampo, invece, Broh rimane in dubbio: il ragazzo continua a svolgere sedute differenziate. Nessun problema per Di Mariano, che ha pienamente recuperato.

LEGGI ANCHE

PALERMO, MINI-ABBONAMENTO PER LE ULTIME 4 IN CASA

PALERMO, GIORNO DI RIPOSO PER I ROSA: GITA FRA LE BELLEZZE DELLA SICILIA

È MORTO GIANNI MINÀ, AVEVA 84 ANNI