Rebus Rinaldo Sagramola. Con l’imminente arrivo di City Group a Palermo, il dirigente non è più nel CdA del club rosanero come amministratore delegato ma allo stesso tempo ha ancora un anno di contratto, con un futuro tutto da scrivere.

Come sottolinea Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, Sagramola è ancora in carica da direttore generale ma è da capire in quale casella avverrà l’imminente ingresso in società di Gardini, l’uomo di riferimento del City Group all’interno del Palermo FC: se sarà nel CdA oppure proprio nel ruolo coperto tuttora da Sagramola (che comunque ha ancora contratto).

Tutte le caselle nell’area tecnica invece sono già definite: la conferma di Castagnini come direttore sportivo (il cui contratto era in scadenza al 30 giugno) segue quella di Silvio Baldini, il cui contratto era invece stato rinnovato automaticamente con la promozione ma che aveva spinto pubblicamente per la conferma di staff tecnico e ds.

