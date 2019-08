Annullare il bando di Orlando per il nuovo Palermo. Questo il nuovo obiettivo di Arkus Network, che non molla la presa e decide di presentare l’ennesimo ricorso: stavolta i Tuttolomondo si rivolgono al Tar della Sicilia e mettono nel mirino la procedura pubblica con cui il nuovo Palermo è stato affidato alla Hera Hora di Mirri e Di Piazza.

Come riportato oggi da alcuni giornali, Arkus (dopo il primo no del Tar del Lazio) ora prova ad annullare le procedure avviate dal Comune di Palermo, a cui viene contestato un “eccesso di potere” per avere adottato provvedimenti “pienamente illegittimi”, mentre la società di Mirri e Di Piazza è considerata parte “contro-interessata”.

Secondo la tesi sostenuta nel ricorso dagli avvocati dei Tuttolomondo (Federico Tedeschini, Laura Pergolizzi e Francesco Di Ciommo), il Comune avrebbe agito in assenza di una pronuncia definitiva di “non ammissione” del vecchio Palermo alla Serie B, ricevendo un pregiudizio gravissimo e irreparabile e sostiene di stare lottando per “per garantire alla città di essere rappresentata in Serie B”.

