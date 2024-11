Palermo, si avvicinano gli impegni con le nazionali: in quattro verso la convocazione

A breve arriverà la sosta quattro calciatori del Palermo potrebbero “lasciare” il gruppo per gli impegni con le rispettive nazionali. Tra questi c’è sicuramente Desplanches, che scenderà in campo con l’Italia U21 per le amichevoli contro Francia e Ucraina.

Probabile la chiamata anche per Peda nella Polonia U21 per affrontare l’amichevole con l’Islanda. Così come Diakitè, col suo Mali impegnato in Coppa d’Africa contro Mozambico e eSwatini.

Infine Lund (USA), per i quarti di finale della Concacaf Nations League contro la Giamaica. Niente da fare per Saric, ancora alle prese con l’infiammazione al piede.